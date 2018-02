Paul Simon anunció su última gira

El cantautor y guitarrista estadounidense Paul Simon anunció ayer, mediante Twitter, que su próxima gira será la última. Simon,que cumplió 76 años en octubre,explicó que a esta altura de su vida pasar tiempo lejos de su familia (está casado desde 1992 con la cantante y compositora Edie Brickell, con quien tuvo tres hijos) disminuye el placer de interpretar sus canciones ante el público, y que su decisión también se debe, en parte, al fallecimiento en diciembre del guitarrista camerunés Vincent N’guini, que había integrado su banda desde 1990.

La carrera de Simon estuvo ligada en sus primeras décadas a la del cantante Art Garfunkel, desde que ambos tenían 13 años. Aunque Simon grabó desde fines de los años 50 numerosas canciones como solista, a menudo con seudónimos, e incluso un álbum entero en Inglaterra (The Paul Simon Songbook, 1965), cuando el futuro del dúo estaba en suspenso, el gigantesco impacto de la canción “The Sound of Silence” en 1966, con un agregado de guitarra eléctrica, bajo y batería que no estaba en la versión original, convirtió a Simon & Garfunkel en una fuerza dominante hasta que se separaron en 1970, después de batir sus propios récords con el álbum Bridge Over Troubled Water.

Simon, cuya importancia como compositor es imposible sobreestimar, emprendió luego una carrera solista con muchos puntos altos, entre ellos el álbum Graceland (1986), se reunió en varias ocasiones con Garfunkel, y tanto en el estudio como en sus sucesivas bandas se dio el gusto de trabajar con instrumentistas de elite (esto pudieron apreciarlo los uruguayos en 1992, cuando ofreció un memorable espectáculo en el estadio Centenario).

La gira de despedida de Simon, por Europa y Estados Unidos, se llamará Homeward Bound (camino a casa), como una de las primeras canciones exitosas de Simon & Garfunkel.