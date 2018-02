Persona denunciada por Lacalle Pou por difamación e injurias no acudió a declarar

La persona que había sido denunciada penalmente por difamación e injurias por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou no se presentó ayer a declarar ante la Justicia.

Sí lo hizo Lacalle Pou, que acudió a declarar al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 22° Turno de la capital. En declaraciones a Radio Uruguay, Lacalle Pou explicó que habrá una “prórroga” del llamado.

"Seguiré denunciando. Primero, los políticos somos esencialmente criticables, porque somos funcionarios públicos. A lo que no podemos estar sometidos es a acusaciones falaces y de hechos atroces. Tengo un apellido que cuidar, mis hijos, un honor, y me conduzco de determinada forma en la vida. No puedo permitir que nadie, abusando de los medios modernos que tanto bien hacen en algunas cosas al mundo, digan cualquier disparate. Cada vez que se me acuse de algo así voy a venir al juzgado", dijo el senador nacionalista.

El denunciado, por medio de Facebook, lo involucró en un accidente de tránsito que dice que cometió durante la presidencia de su padre, Luis Alberto Lacalle. Lejos de negar el hecho, ayer volvió a ratificar sus afirmaciones en su cuenta de Facebook.