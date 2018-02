Reivindicando espacios

Ayer se presentó la segunda edición del libro Fotografiando en América Latina: ensayos de crítica histórica, del fotógrafo e investigador uruguayo José Antonio Navarrete, en el Centro Cultural de España en Miami (CCE). La versión revisada y ampliada de este libro –publicado originalmente en 2009 en Venezuela por la Fundación para la Cultura Urbana– compila 13 textos sobre fotografía latinoamericana del siglo XIX y comienzos del XX, que se complementan con 62 ilustraciones procedentes de colecciones privadas y acervos institucionales de Europa, Estados Unidos y América Latina.

El año pasado, el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) decidió reeditar la compilación en el marco de una nueva línea de ediciones, dedicada a la publicación de libros destacados de la investigación latinoamericana. El hecho de que Fotografiando en América Latina se haya presentado en el CCE de Miami se debe a que Navarrete está radicado en la ciudad desde hace años y, según Daniel Sosa –director del CdF–, el fotógrafo “se ha convertido en una figura de referencia en el lugar”. Existen dos maneras de acceder a este libro: de forma gratuita en la web, o comprándolo en formato físico en el Bazar del CdF (18 de Julio 885), a un costo de 500 pesos.

En 2007 el CdF inauguró una línea editorial para estimular la producción de trabajos fotográficos y la realización de libros sobre el tema. Cada año hace una convocatoria pública para la divulgación de trabajos de autor y de investigaciones en diferentes formatos, en la que pueden participar profesionales uruguayos y residentes en América Latina. “En CdF Ediciones tenemos una producción de libros dedicados a esta temática, y tratamos de comprender la dificultad que genera la escasa producción existente sobre el tema. Muchas veces ni siquiera se conoce lo que hay, porque no circula”, dijo Sosa.

“Decidimos crear una línea de ediciones dedicadas a libros importantes dentro de la investigación latinoamericana que, con el tiempo, se volvieron inhallables. Comenzamos con Fotografiando en América Latina: ensayos de crítica histórica porque es un trabajo muy importante en la investigación latinoamericana, cuyo autor está muy vinculado al CdF, ya que ha participado en talleres y jornadas, e incluso curó la muestra sobre fotografía uruguaya En el lugar de lo dicho (exploraciones en el archivo discursivo de la fotografía). Además, Navarrete cuenta con una gran experiencia como investigador y, entre otras actividades, fue el curador principal del Centro de Fotografía de Venezuela”, comenta el director.

Fotografiando en América Latina también será presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril, donde el CdF tendrá un stand, ya que Montevideo será la ciudad invitada de honor en la edición. En esta ocasión también habrá exposiciones de fotografía vinculadas a libros, como Rambla (de Aguaclara) y Rambla Sur (1923-1935).

Actualmente, el CdF está coordinando el segundo trabajo de investigación, que se publicará a finales de año. Por otra parte, Sosa adelantó que el centro mantendrá la línea de investigación y que próximamente publicará la continuación de Fotografía en Uruguay. Historia y sus usos sociales. 1840-1930 (editado en 2014).

La importancia de una mirada crítica

“Cada vez se producen más imágenes fotográficas. Por eso se vuelve tan importante el espacio de reflexión y de discusión acerca de las maneras en que se difunde lo que se piensa sobre la fotografía”, apuntó Sosa. Contó que en la actualidad la mirada crítica en torno a la fotografía se está trabajando en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias y de la Educación de la Universidad de la República. “El objetivo es lograr que [los investigadores] se conozcan entre sí y que puedan generar acciones. También invitamos a investigadores extranjeros para que nos ayuden a seguir promoviendo el crecimiento del campo”. Además, afirmó que aspira a organizar un encuentro de investigación a nivel local en el marco de la presentación de un libro dedicado a la historia de la fotografía uruguaya. De esta manera se podrá estimular la creación de más textos dedicados a esta temática.

Para alentar la discusión en torno a una mirada reflexiva sobre la fotografía, se están desarrollando jornadas de discusión –denominadas Charlas de Azotea– en la sede del CdF. Ayer tuvo lugar la primera edición, y el jueves 8, a las 18.30, se llevará a cabo la segunda. Con 50 cupos, el objetivo es generar espacios de reflexión y discusión. Sosa plantea que las charlas giran en torno al formato de una mesa larga, en la que cuatro personas –que tienen tres minutos para hablar en cada intervención– y un moderador podrán exponer sus ideas, hasta que una persona del público sustituya a uno de los disertantes e intercambien roles.

Por último, Sosa reconoció que existen carencias en el terreno investigativo de la fotografía. “Este campo aún no ha ingresado a la Universidad, mientras que en otros países integra los programas universitarios desde hace tiempo e incluso hay carreras específicas”, observó. “No hay un mercado de arte fotográfico ni asociaciones civiles dedicadas a la discusión; de hecho, no hay un sindicato de fotógrafos. Hay escuelas de fotografía, pero no hay espacios de difusión y, sobre todo, de discusión y defensa del medio en el gremio”, sostuvo. “En paralelo, la fotografía ha ingresado a distintas salas, hay premios nacionales dedicados al medio, y si bien han sido mejoras importantes, en lo que tiene que ver con el estudio y lo laboral todavía hay mucho campo para desarrollar”, sentenció.