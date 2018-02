Sequía: productores rurales buscan alguna fórmula de ayuda gubernamental que implique sacarles beneficios sociales a los pobres

El movimiento Un Solo Uruguay, también conocido como el de los autoconvocados, difundió ayer un comunicado en el que manifiesta su deseo de reunirse con representantes de todos los partidos políticos. En el texto propone que las reuniones no sean “publicitadas ni difundidas”. Un integrante reconoció: “Desde el escándalo en la vía pública del otro día con Tabaré Vázquez, muchos políticos nos confesaron que les da un poco de vergüenza reunirse con nosotros. Además, en el caso del Frente Amplio, las probabilidades de que hagan entrar a alguno de nosotros y se arme un nuevo escándalo son muy altas, porque si Tabaré Vázquez lo logró, cualquiera puede. Te diría que, a esta altura, para nosotros hasta Javier Miranda es un peligro”.

En las últimas semanas los productores rurales sumaron un nuevo reclamo al gobierno, esta vez relacionado con la sequía. Otro integrante de Un Solo Uruguay explicó que aún no saben cómo posicionarse frente a este asunto, ya que “se trata de un reclamo por un problema real, tangible, directamente relacionado con el campo, y esto claramente no es lo nuestro”. Desde la Asociación Rural del Uruguay también aseguraron que aún se está definiendo cuál será la demanda específica que se le hará al gobierno con respecto a este tema. “Buscamos una fórmula de ayuda que implique sacarles beneficios sociales a los pobres. No queremos una solución que consista simplemente en compensar el déficit hídrico pero no canalice nuestro odio de clase”, declaró un integrante de la gremial. Y si bien admitió que en principio parece “complicado” establecer algún tipo de relación “entre la falta de lluvias y la cantidad de pobres que mantiene el Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”, se mostró confiado en que esto es viable. “Al lado del misterio de por qué Andebu [Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos] apoya una movilización del campo, cualquier explicación que demos acerca de por qué recortar el gasto social va a permitir sobrellevar la sequía va a sonar completamente creíble y razonable”.