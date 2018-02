The Lonely Island dará su primer concierto en 17 años de existencia

Suele decirse que, para compensar la casi desaparición del mercado discográfico, el auténtico negocio actual en la música está en los shows en vivo, pero esto nunca pareció importarle al grupo de hip hop The Lonely Island, que jamás ofreció un concierto desde su formación, en 2001. Sólo ha hecho presentaciones puntuales de algunos temas en televisión, pero ahora anunció su debut en los escenarios en el próximo festival Clusterfest, que se llevará a cabo del 1º al 3 de junio en San Francisco (Estados Unidos).

Que la banda nunca haya realizado un recital –pese a que es una de las formaciones de hip hop más exitosas de las últimas décadas– resulta entendible si se toma en cuenta que no se trata de un proyecto musical convencional, sino del grupo de fake rap (“falso rap”, según definición de ellos mismos) con el que los exitosos Andy Samberg, Akiva Schaffer y Jorma Taccone se hicieron conocer en el mundo del espectáculo, desde antes de que los tres se hicieran célebres por méritos individuales no necesariamente relacionados con la música.

Samberg, Schaffer y Taccone –un grupo de amigos californianos, todos hijos de padres vinculados con la industria del entretenimiento– formaron The Lonely Island al salir del liceo, como parodia en clave de humor absurdo de los grupos de hiphop de aquel momento y con la intención de aprovechar sus respectivas habilidades de aspirantes a comediante (Samberg), cineasta (Schaffer) y músico (Taccone). El resultado fue una canción –y su correspondiente videoclip, filmado con escasos recursos– llamada “Lazy Sunday”, que se convirtió en un éxito viral en internet, mostrando a un presunto dúo de raperos hardcore (interpretados por Samberg y Chris Parnell) dedicados a actividades muy poco asociables con ese estilo, como intentar ir a la proyección en matiné de Las crónicas de Narnia. El clip llamó la atención del productor Lorne Michaels, quien lo emitió en el programa televisivo de comedia Saturday Night Live, encargándole al trío la realización de otros videos similares. Samberg ingresó en 2005 al elenco de ese programa, en el que se mantuvo hasta 2012, y ha protagonizado varias películas y su propia serie (la exitosa Brooklyn Nine Nine, por la que ganó en 2014 el Globo de Oro al mejor actor de una serie televisiva musical o de comedia), mientras que Schaffer se convirtió en uno de los guionistas más buscados de Hollywood, y Taccone se dedicó (también con éxito) a la actuación y la dirección, no obstante lo cual The Lonely Island mantuvo su existencia. Han filmado más de 20 cortos (casi todos musicales) para Saturday Night Live; editaron tres discos de ventas millonarias, Incredibad (2009, uno de cuyos temas, “I’m on a Boat”, les valió un Grammy a mejor tema de rap ese año), Turtleneck & Chain (2011) y The Wack Album (2013); y produjeron varias películas, una de ellas, Popstar: Never Stop Never Stopping (2016, protagonizada, guionada y dirigida por los tres), seria aspirante a volverse una comedia de culto.

Sin embargo, y en forma casi contradictoria con el concepto humorístico del grupo, nunca se había hablado de actuaciones en vivo, hasta que ahora aparecieron inesperadamente como una de las atracciones del Clusterfest, un festival que combina comedia y música (con cierto predominio de lo primero), por lo que en cierta forma es el medio ideal para la presentación de la banda. Además del debut del trío, este año Clusterfest propone como atractivos a otros comediantes de presencia infrecuente en los escenarios, como Jon Stewart y Trevor Noah, junto a humoristas más habituales (Amy Schumer, David Cross, Maria Bamford) y una variopinta selección de actuaciones musicales que incluyen a Salt-N-Pepa y Third Eye Blind.

Andy Samberg, la cara más conocida de The Lonely Island (casado con la refinada e intelectual compositora Joanna Newsom), había hecho una suerte de adelanto promocional al acompañar el sábado a la actriz Natalie Portman para un rap satírico en Saturday Night Live.