Una de cal y una de arena

Cal (o arena). Sabido es que Kevin Spacey fue dejado fuera del elenco de House of Cards, el drama de Netflix en el que interpretaba a Frank Underwood, un presidente de Estados Unidos más inclinado al crimen que el promedio de los ocupantes de ese cargo. Las numerosas acusaciones de acoso sexual contra el actor llevaron a esa decisión sin precedentes, y la sexta temporada de la serie, que será la última y más breve que las anteriores, no contará con su participación; las escenas que ya se habían filmado con él serán desechadas. Cancelar el contrato de Spacey costó casi 40 millones de dólares, y el desenlace de House of Cards, que venía barranca abajo antes de todo esto, tendrá como personaje central a Claire, la esposa del presidente que ya había asumido su cargo al final de la quinta temporada, sumando al elenco a Diane Lane (la mamá de Superman en La Liga de la Justicia –2017– y Batman vs Superman –2016–) y Greg Kinnear (el vecino de Jack Nicholson en Mejor... imposible –1997–).

Arena (o cal). HBO anunció que James Franco seguirá siendo el protagonista de The Deuce, el drama en el que interpreta a los hermanos Frankie y Vincent Martino. Semanas atrás, el actor fue acusado de acoso sexual por varias mujeres, luego de que apareció en la ceremonia de entrega de los premios Globo de Oro (en la que ganó el premio al mejor actor de comedia o musical por El artista del desastre, que además dirigió) con una insignia contra el acoso a las mujeres en Hollywood. El canal alegó que esas acusaciones no provocaron quejas en el equipo de la serie, pero con independencia del fondo de la cuestión, ese argumento no resultó demasiado convincente, debido a que el propio Franco es productor ejecutivo de The Deuce y hasta dirigió un par de episodios.