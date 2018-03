David Byrne lamenta no haber trabajado con mujeres en su nuevo álbum

En el flamante disco de David Byrne, American Utopia, cuya gira de presentación llegará a Uruguay el 20 de este mes, participan 25 músicos más, todos varones. En los tiempos que corren, un hecho así no pasa inadvertido, y el artista recibió críticas en las redes sociales, a las que respondió el lunes con un agradecimiento a quienes las formularon y un pedido de disculpas. La falta de representación de las mujeres “es algo muy extendido y problemático en nuestra industria”, comentó. “Me arrepiento de no haber contratado colaboradoras para este álbum. Es ridículo, no soy así y, por cierto, no combina con la forma en que he trabajado en el pasado. Me alegra que vivamos en un tiempo en el que esta conversación está sucediendo. Es duro darse cuenta de que, con independencia de cuánto esfuerzo hayas dedicado a empujar al mundo en la dirección que esperas que sea la correcta, a veces eres parte del problema. Nunca pensé en mí mismo como ‘uno de esos tipos’, pero supongo que en alguna medida lo soy”.