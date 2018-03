Detrás del telón

Hace unos días, el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) presentó los productivos logros de 2017 (coproducciones internacionales, giras, encuentros, talleres) y anunció los planes para este año: además de continuar con la convocatoria a referentes nacionales y extranjeros para contribuir a la profesionalización del medio, junto a proyectos de investigación, seminarios y laboratorios, este año el Complejo Teatral de Buenos Aires –que comprende instituciones como el teatro San Martín y el Sarmiento, entre otros– le dedicará a Uruguay el foco internacional. Luego de dos años de negociaciones, a partir de mayo la cartelera porteña presentará El bramido de Düsseldorf, de Sergio Blanco, Incendios, de Aderbal Freire Filho, Multitudes, de Tamara Cubas, Rabiosa melancolía, de Marianella Morena, y una obra de Gabriel Calderón aún no estrenada, If, festejan la mentira. Se trata de una pieza coproducida entre la sala Verdi y el Festival Internacional de Manizales, con un elenco integrado por Dahiana Méndez, Gustavo Saffores, Carla Moscatelli, Gloria Demassi y Giselle Motta. De este modo, Calderón continúa avanzando en su pentalogía (antes estrenó Ex, que revienten los actores –2012–, Or, tal vez la vida sea ridícula –2010– y Uz, el pueblo –2005–), con la que se propone explorar la libertad de preguntarse, reír o llorar sobre los temas que nos son urgentes. Para eso, propone el cruce de elementos de ciencia ficción en escenas de la vida cotidiana, para generar un quiebre en el devenir del relato. Según adelantó a la diaria, If... es una obra en cinco partes: cada una cuenta con una forma, un lenguaje y un estilo de actuación distinto, unidas por un núcleo central, que es la imposibilidad de enterrar a un abuelo.

Otros recorridos

Cuando el director del Festival de Teatro de Brasilia, Luis Alonso, visitó el último Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), y se acercó a un buen número de puestas uruguayas, admitió que lo habían impactado tanto el nivel como la diversidad de las propuestas, y por eso decidió dedicarle un foco especial en la próxima edición del festival, al que viajarán Simone, mujer partida, de María Dodera, Otros problemas de humanidad, de Sebastián Calderón, Rabiosa melancolía, de Morena, y Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe, de Santiago Sanguinetti.

Según anunció el director del INAE, José Miguel Onaindia, otro de los extranjeros que participaron en el festival fue Gerardo Salinas, director artístico del Teatro Real Flamenco, de Bruselas, quien facilitó un acuerdo entre esta institución y el célebre Teatro de La Moneda –uno de los espacios líricos más renombrados de Europa–, para que el musical El hombre de la mancha, de Dale Wasserman, inaugure su temporada lírica entre ritmos y coros de murga. En el proceso participarán la Dirección Nacional de Cultura y el INAE, y los artistas invitados serán Eduardo Pitufo Lombardo y Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica.

En paralelo, este año se realizará la segunda edición del programa de formación Jóvenes Críticos, con el que se propone generar un acercamiento y reflexión sobre espectáculos de las artes escénicas, y se trabaja para renovar la web de dramaturgia nacional (www.dramaturgiauruguaya.gub.uy), además de apostar por la traducción de textos.

El teatro y la escena política

2018 también contará con un ciclo de cuatro encuentros entre políticos y artistas, que culminarán con un montaje escénico en vivo, creado y dirigido por Marianella Morena. Este debate será conducido por el periodista Alfredo García, y el montaje final se nutrirá de este intercambio, al considerar que las narrativas, el escenario, la estructura, el tono y el contenido editorial implican una apropiación de las herramientas escénicas. Así, se proponen advertir en qué medida se ha naturalizado el “desembarco de la ficción en la realidad”, al tiempo que se habilita un espacio que “provoca y contiene a personas que –de diferentes modos– intervienen y modifican esa realidad”.