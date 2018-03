El STF votará mañana un hábeas corpus para evitar la detención de Lula

La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, rectificó una decisión que adoptó la semana pasada y estableció que se vote mañana el hábeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula fue condenado por corrupción por el juez Sérgio Moro en un fallo que fue ratificado en un tribunal de segunda instancia en enero. Después de esto, la defensa del ex presidente presentó un hábeas corpus para que Lula no tenga que empezar a cumplir la pena mientras su condena no sea ratificada en un tribunal de tercera instancia.

El cambio en la agenda de STF llegó después de que el tribunal que ratificó la condena de Lula informara que el lunes tratará un recurso presentado por la defensa que, si es rechazado, podría habilitar la detención inmediata de Lula el mismo lunes.