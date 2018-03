Ex candidato a intendente del Partido Nacional en Soriano dijo que las mujeres tienen la culpa de los femicidios y que “protestan de llenas”

“Yo no tengo nada contra la mujer común y corriente”, aclaró de entrada Carlos Navarro, ex candidato a intendente del Partido Nacional y ex director de Tránsito de la Intendencia de Soriano, devenido comunicador del programa Verano chaná, de Difusora Soriano. Agregó que su problema es con “un grupo de mujeres que se han creído más importantes” y que “empezaron a dar manija”.

Navarro lamentó que se les eche la culpa de los femicidios a la Policía y a la Justicia, cuando las únicas culpables son las mujeres víctimas, porque son ellas quienes eligen la persona con la que se van a casar o a ennoviar. “En el transcurso de la relación, la mujer debe evaluar si la persona que eligió es la correcta. Si es un hombre agresivo, de mal carácter, si es un hombre que le va a dar una mala vida, déjelo”, sugirió, sin mencionar el detalle de que gran parte de las mujeres asesinadas lo son, precisamente, a manos de sus ex parejas.

“Ellas los eligen, los endiosan, se arrodillan a sus pies, permiten que les peguen, que les hagan cualquier cosa, y cuando sucede lo inevitable –lamentablemente, sí, porque casi siempre la agresión puede terminar en un hecho de sangre–, todas las otras viejas de alrededor gritan, todas gritan. Señoras: ustedes son las que eligen el camino. No lo sacás en una rifa; vos lo elegís, y si vos elegiste mal, bueno, aguantá, mi negro, o da marcha atrás y cambiás por otro”, continuó el comunicador. “Te tendrías que haber dado cuenta”, recriminó luego, pero “no, primero te gustó porque besaba lindo, porque te gustaba en la cama, porque te daba plata”. “Vos sos la culpable, vos elegís mal, y si vos elegís mal, hacete cargo de lo que elegís y dejate de andar protestando en la calle, dejando tu casa abandonada, abandonando a tus hijos por andar paveando en la calle como los vimos ayer en Montevideo [por el 8 de marzo]”, cuestionó Navarro. Y remató: “Protestan de lleno estas viejas; hay que darles una cacerola, un sartén y mandarlas a cocinar, y que se dejen de pavear”.

Navarro también tuvo destaque público en 2005, cuando siendo director de Tránsito La República informó que debía un millón de pesos por patente de rodados impaga. Ayer, el nacionalista dijo a Montevideo Portal que mantiene lo dicho en Difusora Soriano pero que él no es machista. “¿Qué pretenden [las mujeres]? Están en todo lo que era exclusivo de los hombres. ¿Quieren que nos dediquemos a cocinar y ellas a trabajar? No soy machista, pero no me dejo arrear con el poncho porque se puso de moda ser feminista. Tendrán un poco de razón, pero no hay que ir a los extremos”, evaluó.