Funcionarios del CFE reclaman equiparación salarial y ocuparon la sede central ayer, el día que comenzaron las clases

La Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) ocupó ayer de mañana el local central del Consejo de Formación en Educación (CFE), en el marco en un reclamo salarial de los funcionarios administrativos de ese consejo que trabajan en los 33 institutos de formación docente del país. Según explicó a la diaria Naheria Pérez, dirigente de la UFC, hay entre 80 y 100 funcionarios administrativos que reclaman equiparación salarial con los administrativos de la sede central del CFE, quienes, afirma el sindicato, llevan a cabo la misma tarea pero ganan más.

A los funcionarios administrativos les corresponde un sueldo grado dos, pero a los administrativos de las oficinas centrales, que realizan tareas extraordinarias vinculadas a la liquidación y el pago de sueldos, se les sumó desde 2015, por resolución del Consejo Directivo Central (Codicen), la diferencia con el sueldo de grado tres más 40% de compensación salarial. Según explicó Pérez, los administrativos que trabajan en los institutos de todo el país cumplen con esas mismas tareas pero sólo cobran el sueldo de grado dos. “En 2017 el CFE reconoció la situación y en [negociación] bipartita afirmó que el reclamo era justo. En ese entonces se comprometió a solicitar presupuesto al Codicen para 2018, pero el Codicen respondió que no había dinero”, comentó la dirigente.

Como la situación no se solucionaba, los funcionarios resolvieron no realizar esas tareas hasta que les pagaran el complemento, y el CFE decidió descontarles 25% del sueldo a quienes tomaran esta medida. En febrero, ante esa decisión, una asamblea general de la UFC votó ocupar las oficinas centrales del CFE el día que comenzaran las clases.

La directora general del CFE, Ana Lopater, puntualizó que la resolución del Codicen de 2015 “dice claramente” que la compensación les corresponde a los funcionarios de las oficinas centrales, quienes procesan la información final relacionada con los sueldos. “Independientemente de lo que pensemos sobre la justicia o no del reclamo, no tenemos recursos para pagarles a todos”, expresó Lopater, y opinó que el tema debe tratarse con el Codicen por intermedio de la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza del Uruguay. La jerarca mencionó que ayer estaba prevista una reunión bipartita con la UFC, pero no se hizo porque los dirigentes sindicales querían que las autoridades concurrieran a la sede central ocupada. El CFE solicitó al gremio que la reunión fuera en el edificio anexo, y la UFC se negó.

Si bien Lopater no quiso dar detalles, en esa reunión el CFE presentaría una propuesta para “generar una posibilidad de negociación más amplia”. Acerca del descuento de 25%, explicó que esa resolución todavía “no se ha aplicado” y que su implementación “dependerá de la negociación”.