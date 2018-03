MGAP declara emergencia en el agro en siete departamentos, pero no encuentra comunicador inverosímil para que la anuncie

Momentos de hondo dramatismo se viven en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Y no es tanto porque haya siete departamentos que, debido a la sequía, hayan sido declarados bajo emergencia, sino porque no dan con una figura con la suficiente falta de méritos para anunciar tal medida. “Buscamos alguien que carezca de credibilidad, escrúpulos, honor, capacidades, trayectoria, don de gente, honestidad intelectual, moral, prestigio”, confesó un jerarca del MGAP que prefirió no identificarse porque tiene un campo del Instituto Nacional de Colonización pero no paga desde hace años.

“Se manejaron varios nombres de gente que daba con la talla de no dar con la talla, pero ninguno conformaba”, declaró luego. Entre los nombres manejados estuvo el del ex vicepresidente Raúl Sendic, pero el jerarca afirmó que “fue descartado porque, si bien no tiene título, sí es cierto que a alguna clase de genética asistió, y por más inoperante que sea, con eso ya quedaba sobrecalificado para lo que estábamos buscando”.