Para mmm que nos mira

En el marco de la liguilla del Carnaval 2018, la murga Cayó la Cabra actuó el martes en el Teatro de Verano. Le tocó presentarse a primera hora. El canal de televisión para abonados VTV, propiedad de la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisación del Carnaval, transmite habitualmente en vivo la actuación de los dos últimos conjuntos, pero luego emite en diferido la presentación de los que estuvieron en las primeras horas, acompañada por notas a los protagonistas antes y después de la puesta en escena.

Sin embargo, la actuación de Cayó la Cabra fue emitida en último lugar, ya de madrugada, y sin notas a los integrantes de la murga. Como este conjunto dedica parte de su espectáculo a hablar sobre el conflicto por los derechos de televisación entre los jugadores de fútbol del movimiento Más Unidos Que Nunca y Tenfield, varios referentes del carnaval consideraron que lo ocurrido con “las cabras” fue un caso de censura. “La empresa Tenfield, poseedora de los derechos de imagen del Carnaval Uruguayo, ha decidido, una vez más, acudir a la censura, dificultando el acceso a transmisiones o directamente silenciando las voces que le son molestas”, publicó la murga La Mojigata en su cuenta de Facebook, donde repudió “estos hechos, sean ejercidos por la empresa dueña de los derechos de televisación, por cualquier institución, agrupación o persona que pudiera obstaculizar la interacción entre el público y los conjuntos participantes”. “Llamamos a una reflexión colectiva por parte de quienes participamos de esta fiesta y dejamos nuestras puertas abiertas para transformar las palabras en resistencia. La televisación democratiza y descentraliza nuestra mayor forma de expresión popular. Por un Carnaval donde sean los conjuntos y el público quienes se elijan mutuamente”, concluye el mensaje de la murga, que casualmente se subió al escenario en la noche de ayer.

Otro que criticó la decisión de Tenfield fue el ex Contrafarsa y actual conductor de televisión Marcel Keoroglián: “No a la censura de VTV. Tocan a uno, tocan a todos. No más notas”, arengó en Twitter. En el programa Desayunos informales, de Teledoce, que conduce Jorge Coco Echagüe (también conductor de Pasión de carnaval en VTV, el programa en el que se efectuó la supuesta censura), Keoroglián fue más allá. Dirigiéndose a Echagüe, que negaba que hubiera habido censura, dijo: “La censura está en que no le hacen notas y a los otros sí, y si los tienen que pasar en la primera hora y los pasan a las tres de la mañana y cambian toda la grilla, ahí está la censura”. Echagüe continuó defendiendo a VTV: “No es la primera vez que cambian [los horarios de los] conjuntos”, dijo, a lo que Keoroglián respondió: “Y no es la primera vez que se censura, como censuraron a los Curtidores [de Hongos], como echaron del club a Cayó la Cabra cuando hicieron la crítica anterior, como le metieron la pesada a varios en DAECPU [Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay] cuando quisieron hacer un sindicato de murguistas. No es la primera vez”.

Ayer, antes de la actuación de La Mojigata, la notera de Pasión de carnaval entrevistó a la murguista Laura Almada, que le dijo: “Quiero decir algo que es muy importante: ojalá todos tuvieran la oportunidad de hablar en este espacio antes de cantar. Yo creo que eso le hace bien al carnaval”.

En tanto, el director de la murga, Ignacio Alonso, dijo al ser entrevistado que la murga decidió dar notas “por la gente que labura acá”, y añadió: “Estamos bastante indignados, primero porque parece que es una cosa que no cambia más, y segundo porque parece que Tenfield es el único tema del que no se puede hablar en carnaval. Se puede hablar de todo menos de Tenfield, y no entendemos por qué”. Alonso calificó la censura a Cayó la Cabra de algo “horrible, espantoso”, y agregó que si bien entienden “cómo es la cabeza de Tenfield desde años”, y ya no les “preocupa”, les empieza “a preocupar los que trabajan en los programas, porque también están aceptando”. “Entiendo que es su trabajo, pero está bueno que nos podamos jugar todos, porque trabajan con nosotros y no está bueno que estas cosas sigan pasando”, concluyó. Enseguida Echagüe, desde estudios, si bien siguió negando la censura a Cayó la Cabra, reconoció que hay decisiones sobre los programas que no las toman los conductores.