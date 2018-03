Presidente de comisión investigadora de financiamiento de los partidos denuncia que este cuerpo se ha convertido en una “especie de reality show”

El presidente de la Comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados para estudiar el financiamiento de los partidos políticos, el nacionalista Alejo Umpiérrez, dijo que este cuerpo parlamentario a veces se convierte en una “especie de reality show”.

En declaraciones a Radio Uruguay, Umpiérrez denunció que la comisión muchas veces se ha convertido en un “show mediático”: “Lo digo hasta con un grado de preocupación, la comisión se trasforma en una especie de reality show, que conspira contra la propia investigación”, sostuvo. Además, pidió a algunos de sus integrantes trabajar con “menos vedetismo”. Según Umpiérrez, el trabajo de la comisión debería ser “en serio”, y no “buscando el aspecto mediático de la investigación”.

Umpiérrez sostuvo que la jugada de crear esta comisión, a propuesta del frenteamplista Daniel Caggiani tras el caso Cambio Nelson, le salió mal al oficialismo.

Además, el legislador dijo que en las investigaciones de la comisión siempre se choca con el secreto bancario, “que no se puede levantar y limita la parte de la investigación, ya que muchas veces quedamos con serias presunciones, pero no podemos atar las certezas”. “Se nos complica en ese punto y uno siente que es como correr en una cinta de gimnasio, sientes que estás corriendo en el mismo lugar sin poder dar la mordida definitiva”, describió. Por eso, dijo tener dudas sobre qué resultados pueda arrojar este cuerpo: “creo que debemos ir hasta el hueso y que la noticia no se convierta en que vino fulano o sultano”.