Radio Ga Ga

En 2018 la radiofonía en Montevideo se parece a una cucaracha que, tras un chancletazo casi fatal, mueve frenéticamente sus patas, boca arriba, buscando terreno firme, o al menos un veneno que ponga fin a sus días de angustiosa incertidumbre. Sus emisoras, programas y conductores no escapan al momento de crisis que atraviesan los medios de comunicación en todo el mundo, y más en el contexto de un país que ostenta un desproporcionado número de radios por radioescucha. El panorama profesional de sus actores se presenta algo promiscuo: en unas pocas cuadras céntricas las viejas emisoras insignia cambian figuritas, intentando confundir el oído de un oyente –vale decirlo– cada vez más viejo, en un proceder poco feliz, aunque perfectamente entendible cuando las papas queman.

El caso paradigmático –y lo destacamos porque se reconoce dignidad en él y en su actitud– es el del también mítico profesional Emiliano Cotelo. La obligada –aunque desprolija– salida de la radio El Espectador de su clásico En perspectiva, en 2014, lo llevó hasta la cristiana Radio Oriental, con un coqueto estudio y mucha fe.

En 2016 probó con la apertura de su propio servicio web, Enperspectiva.net, en un interesante movimiento hacia un presente aggiornado aunque, tal vez, algo futurista para el uruguayo cómodo e indignado. En 2018 Emiliano prueba una nueva peluca: arranca con una radio propia en la vieja onda de Radiomundo (1170 am), prometiendo “más radio” en el eslogan y manteniendo la marca En perspectiva como proyecto radial integral. Además de algunos programas musicales, la estrella de la nueva Radiomundo sigue siendo su show matinal, con los célebres contertulios alrededor de La mesa de En perspectiva. En ese espacio se podrá seguir escuchando a alguna de las versiones de Esteban Valenti, Ana Ribeiro y Juan Grompone, entre sus más destacados y queribles polemistas.

Su hermano casi idéntico pero con propiedad intelectual será, oh sorpresa, La mañana de El Espectador, que ofrece una extraña renovación con déjà vu con la vuelta a la conducción de Daniel Castro, que se había ido de la emisora a fines de 2016 y regresa ahora para ponerles las riendas a las imperdibles tertulias y con la promesa de ser más –¿o menos?– descontracturado que Emiliano. Habrá que escucharlos. En esta ocasión lo acompaña el ex AM Libre Walter Pernas.

Otros ex El Espectador que también habían llegado a la emisora prometiendo alguna de las versiones de Emiliano son Alfonso Lessa y Mauricio Almada, que huyeron a refugiarse bajo el manto del Todopoderoso –no me refiero al gran Abel Duarte– y, desde las 7.00, conducen Para empezar el día en Radio Oriental.

Tal vez el que más haya sufrido estas idas y vueltas sea el periodista Daniel Figares. Pero digamos antes que el notable Juan Sader no ha sufrido menos: luego de casi tres años junto al mítico conductor de El subterráneo decidió, directamente, abandonar el medio, y mucho se lo extrañará. Volviendo a Daniel, es verdad que las autoridades de su radio lo han tenido para arriba y para abajo, con cambios de horario y reducción de su personal. Hoy se lo encuentra entre las 10.00 y las 13.00, algo recuperado y siempre junto al editorialista fernandino Carlos Peláez.

La radio de la calle Río Branco incorporó a sus tardes (de 14.00 a 16.00) a Christian Font y Mónica Lorenzo, con el show de noticias Un mundo cualquiera, por lo que se vio obligada a mover La tarde D10, con Carlos Bananita González y Cintia Caballero, que ahora puede disfrutarse de 23.00 a 1.00 y se llama Noche D10. La máxima figura sigue siendo Alberto Sonsol, con sus programas de fútbol y básquetbol y su característico estilo de explosiva complicidad con sus oyentes.

En FM el panorama puede parecer algo diferente; incluso habría hasta dólares, algunos de ellos, frescos. Pero no exageremos: digamos que la manzana viene algo más acaramelada.

FM del Sol continúa con su lavado de cara, y la limpieza es con productos de primera marca, aunque aplicados con brocha gorda. Atrás quedaron los hits de Jamiroquai y Calvin Harris en la fina y glamorosa voz de Ramiro Pérez. Hoy, bajo ritmos murgueros y avisos de rulemanes, la FM anunció la incorporación, a partir del verano, del cupletero argentino Alejandro Dolina, que, desde febrero, puede escucharse sin problemas a partir de la hora cero en el 99.5 con el clásico La venganza será terrible. También forman parte de su nueva programación los ex Suena tremendo Juan Hounie y Diego Zas, que conducen, de 16.00 a 19.00, Fácil desviarse, y el licenciado Gabriel Rolón, que se suma como columnista de Quién te dice (Pablo Fabregat y Cecilia Bonino) de 12.00 a 13.00. Ya no se escuchará por allí a María Noel Marrone, que regresa a Océano FM, más precisamente a Justicia infinita, tras la partida de Salvador Banchero, uno de los fundadores del programa.

La página web de la emisora costera sigue anunciando su programación 2017, sin novedades por ahora.

Depresivos radiales

Para los noctámbulos también hay novedades. El programa de adivinación y consulta de Babá Mathías de Ogum, luego de un prolongado pasaje por Sarandí 690, puede escucharse ahora por Radio Cristal (1470 AM) desde las 0.00, con una excelente selección musical de clásicos de los 80, y también por medio de la página de Facebook de Mathías. Por su parte, Miguel Cabrera volvió a la emblemática CX 36 Centenario con su Entre mates y otras yerbas, en esta ocasión de martes a sábado de 0.00 a 3.00. Dos sabaleros aguantando el mostrador.