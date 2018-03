Una historia de familia

Para muchos, Los Soprano fue la mejor o una de las mejores series de televisión, y sin duda estableció a HBO en la posición destacada que ocupa hasta hoy. En su momento (se emitió de 1999 a 2007) fue amada por la crítica y galardonada con más de 20 premios Emmy y cinco Globo de Oro. Este fin de semana, aquella historia protagonizada por James Gandolfini (1961-2013) en el rol de Tony Soprano, que combinó mafia, negocios y psicoanálisis, ha vuelto a ser noticia: se anunció que el creador de Los Soprano, David Chase, prepara una película que oficiará de precuela de la serie. La productora New Line –de Warner Bros– compró los derechos del guion cinematográfico cuyo título preliminar es The Many Saints of Newark (los muchos santos de Newark), escrito en conjunto por Chase y Lawrence Konner (uno de los guionistas habituales de Los Soprano). Según se adelantó, la trama transcurre en los años 60 y se enmarca en los enfrentamientos entre afroestadounidenses y descendientes de italianos de Newark (Nueva Jersey). Hay pocos datos confirmados, pero se dice que el film incluirá a Giovanni Johnny Boy Soprano, el padre de Tony y ex líder de la banda, que en la serie apareció en flashbacks a cargo de Joseph Siravo.