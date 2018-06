Astori se reunió con Mujica pero todavía no resolvió si será candidato

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, admitió que se reunió el lunes con el senador y ex presidente José Mujica, y dijo haber hablado sobre “temas electorales”, pero aseguró que aún no tiene resuelto si será precandidato por el Frente Amplio o no.

La charla, dijo Astori, no se refirió solamente a temas electorales. “Estuvimos repasando la situación del país en las condiciones del mundo, la región y el funcionamiento del FA. Hubo referencias a temas electorales pero en términos muy generales. No quiero comentar detalles de la reunión pero la respuesta concreta [a si decidió ser candidato o no] es negativa. No hay ninguna decisión”, dijo el ministro, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.

Astori, no obstante, sostuvo que no ha postergado su decisión, en la medida que nunca resolvió cuándo la tomaría. “Nunca estuvo fijada [la decisión] como para hablar de postergaciones. No sé lo que voy a hacer y no tengo apuro de resolverlo. [Estas decisiones] Hay que meditarlas muy bien y hacerlas no por el hecho de llegar a esa condición sino si al país le resulta útil o no”.