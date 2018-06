Dardo Sánchez se suma a campaña de Larrañaga

Esta semana, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, adhirió a la campaña “Vivir sin miedo” impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga para plebiscitar, entre otras cosas, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero no será el único movimiento de la interna blanca vinculado al tema.

Hoy el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, confirmó a la diaria que en los próximos días se sumará a la campaña de Larrañaga, en línea con lo que vienen haciendo a nivel departamental los principales dirigentes de su sector, la lista 8. La posición de Sánchez, sin embargo, es diferente a la que asumieron algunos de sus compañeros del “grupo de los intendentes” alejados del Alianza Nacional. Tanto el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, como el de Maldonado, Enrique Antía, cuestionaron la propuesta. Otros jefes comunales blancos sí han firmado, por ejemplo Carlos Enciso (Florida) y Carlos Moreira (Colonia).

Por su parte, la diputada herrerista por Treinta y Tres, Mabel Quintela, también adhirió la campaña. “Yo firmé y han firmado unos cuantos compañeros. Pero no me dejé sacar fotos ni he hecho campaña, por respeto a Luis (Lacalle Pou), porque soy de su sector”, aclaró la legisladora, consultada por la diaria. El objetivo de la campaña “Vivir sin Miedo” es conseguir las 280.000 firmas necesarias para que en 2019 se sometan a plebiscito varias propuestas vinculadas a la seguridad pública.