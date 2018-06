Diputado del Partido de la Gente propone que el Ejecutivo declare medidas prontas de seguridad

El diputado del Partido de la Gente Guillermo Facello sugirió que el gobierno debería declarar las medidas prontas de seguridad para reforzar la seguridad interna del país.

“¿Por qué no hablan del artículo 168 numeral 17 de la Constitución? ¿Es mala palabra las medidas prontas de seguridad? ¿Esto no es un estado de conmoción interna?”, se preguntó Facello, en una entrevista con la radio El Espectador.

Según Facello, el gobierno no se anima a decretarlas porque están asociadas con el gobierno del ex presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972). A pesar de esta idea, dijo que no buscará impulsar desde su bancada que se tomen las medidas, porque es una decisión “que le corresponde al presidente”. “Son decisiones del Poder Ejecutivo y las puede levantar el Parlamento”.