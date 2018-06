Jorge Díaz le respondió a Bonomi y dijo que parte de un razonamiento equivocado

El fiscal de General de la Nación Jorge Díaz respondió declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y dijo que no necesita que ningún ministro de la Corte ni del Poder Ejecutivo le diga lo que tiene que hacer.

“En este país la única que dispone que una persona tiene que estar presa o en libertad es la Justicia. No es el Ministerio del Interior. El único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente es un juez. No el ministro del Interior. Entonces, zapatero a tus zapatos. Quien decide quien tiene que estar preso y quien tiene que estar libre no es el ministro, la policía, ni siquiera yo. Son los jueces. Los fiscales en este país tenemos los pantalones largos hace mucho tiempo y no necesitamos que ningún ministro de la Corte o del Ejecutivo nos diga lo que tenemos que hacer”, dijo Díaz en declaraciones a radio Carve.

Bonomi había cuestionado que, tras la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, “no están presos los que deberían estar presos y no están libres los que deberían estar libres”.

Pero Díaz dijo que Bonomi parte de un razonamiento equivocado: “En el Uruguay, en diciembre de 1999 había 4.117 personas privadas de libertad. En diciembre de 2017 11.005. Es decir la tasa de personas privadas de libertad creció en menos de 20 años un 168%. La pregunta es: ¿eso tuvo un impacto en los delitos? ¿En alguno de estos años los delitos disminuyeron? La respuesta es no. Entonces, estoy partiendo de una base empírica diciendo cuanto más personas privadas de libertad tengo menos delitos tengo y cuanto menos privados de libertad tengo más delitos tengo que es falsa”, argumentó.