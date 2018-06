El movimiento sindical cuestionó el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, por considerar que representa un estancamiento en materia de políticas sociales y de empleo Un funcionario del Poder Ejecutivo aseguró que sería “tremendamente irresponsable” incrementar el gasto durante este año, ya que “eso comprometería seriamente la capacidad del gobierno de incrementar el gasto el año que viene, durante la campaña electoral, que es lo que verdaderamente importa”. En ese sentido, consideró que los sindicatos deberían “tener paciencia”, ya que “ahora no lo podemos anunciar, pero de alguna manera vamos a empezar a gastar plata a mediados de 2019”. Hoy se reunirán el presidente Tabaré Vázquez y la dirigencia del PIT-CNT. Los sindicatos le plantearán al mandatario un propuesta para aumentar el gasto en 100 millones de dólares. Vázquez ya adelantó que escuchará “con mucha atención” los planteos de los sindicalistas, y luego les transmitirá “cuanto antes” el veredicto final del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. “Mi labor de intermediario entre el pueblo y la persona que realmente maneja la economía me obliga a actuar con celeridad”, agregó. Y si bien reconoció que le parece difícil que Astori acepte las propuestas, tampoco quiso arriesgar cuál será su respuesta exacta: “El que sabe de economía es él, no yo”.