A partir de hoy rigen cambios en el recorrido de algunas líneas de ómnibus capitalinas

A partir de hoy comienzan a regir varios cambios en el transporte público de Montevideo, y concretamente, en las líneas de ómnibus 104, 103, 106, 111, 112, 113, 121, 140, 142 y 187, con el objetivo de reducir un 20% la cantidad de ómnibus que circulan en la avenida 18 de julio entre las 9.00 y las 17.00.

Las líneas 111, 112 y 113 hacia el centro tienen a partir de hoy como destino Tres Cruces en lugar de Plaza Independencia en ese horario. Según la Intendencia, esta “racionalización de los servicios permitirá mejorar las frecuencias de las líneas 103 destino Carlomagno y 106”. Estas líneas, en el horario establecido, en lugar de tener destino al centro pasarán a dirigirse al Intercambiador Belloni. “Así los usuarios podrán realizar trasbordo en un punto seguro y con líneas que circulan por 8 de octubre, que son las de mayor frecuencia del sistema”, dice el sitio web de la Intendencia. En tanto, las líneas que salen desde el centro y van por 8 de octubre se dirigirán al Intercambiador Belloni. Dentro del horario de 9 a 17 horas los usuarios que salgan desde el Centro deberán abordar una línea por 18 de julio u 8 de octubre, que los lleve hacia el Intercambiador Belloni y allí completar su viaje en un ómnibus de las líneas 103 destino Carlomagno o 106. “Producto de esta racionalización, aumentará sustancialmente la frecuencia de estas dos líneas en el horario de 9 a 17 horas y en los horarios de la noche”, dice la Intendencia.

Además, las líneas 14, 126 y 187 con destino Plaza Independencia / Ciudadela no entrarán más a Ciudad Vieja, mientras que la línea 121 no ingresará más a Ciudad Vieja Por Colonia-Río Negro-18 de julio, sino que lo hará por Colonia-Río Branco-Uruguay. Por último, las líneas 140 y 142 modificarán su recorrido y no circularán más por la avenida 18 de julio, sino que lo harán por Colonia en el sentido hacía el Centro, mientras que en el sentido hacia afuera el 140 lo hará por la calle Mercedes y el 142 en su ruta habitual.