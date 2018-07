Antía se pronunció contra la reforma constitucional propuesta por Larrañaga

El diálogo con En Perspectiva, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, del Partido Nacional, se mostró contrario a la reforma constitucional propuesta por Jorge Larrañaga para introducir varias medidas dirigidas a mejorar la seguridad.

La reforma “no conduce a nada” y es una señal de “aprovechemos la calentura de la gente”, opinó Antía. “Como que Larrañaga se reposiciona con la juntada de firmas y me parece que lo importante no es ese mensaje”, agregó. También consideró que “hay que encarar las cosas de otra manera” para resolver un problema que es “bien complicado”.

Antía es uno de los intendentes escindidos de Alianza Nacional, el sector de Larrañaga, que conformarán una nueva agrupación dentro del Partido Nacional. Su nombre se maneja para que sea precandidato.

Las declaraciones de Antía fueron rechazadas a través de Twitter por el diputado Pablo Abdala, también del Partido Nacional. “A título personal: lamento que Antía opine de esta manera. Me sorprende. Se puede compartir o no la recolección de firmas, pero los que la impulsamos no le faltamos el respeto a nadie. Falta de respeto es, en vez de discrepar con la idea, descalificar al que la propone”, escribió.