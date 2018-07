ASCOT también asegura que cambios en líneas de ómnibus favorecen a Cutcsa

Al igual que lo hizo la semana pasada el presidente de la Cooperativa de Obreros y Empleados del Trabaporte Colectivo (COETC), Halem Olivera, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT) también aseguró que los cambios que la Intendencia de Montevideo determinó en algunas líneas favorecen a Cutcsa y perjudican al usuario.

“Esto atenta contra el usuario y va solamente en beneficio de la Empresa monopólica del sistema, Cutcsa, para poder bajar sus costos operativos y perjudicando a las Cooperativas las cuales no están dispuestas de ninguna forma y manera a llevar a cabo estas medidas para perjudicar y no solucionando nada sobre el Sistema de Transporte entendiendo que estas medidas no lo hacen más eficiente y lo único que ocasionan es el deterioro del mismo para favorecer la economía de una sola empresa”, afirmó ASCOT a través en un comunicado.

El gremio sostuvo que seguirá llevando a sus usuarios “desde las salidas del destino hasta el final del recorrido como siempre se hizo, sin recorte o alteraciones de las líneas sabiendo que quienes viajan en ellas son trabajadores que van a cumplir una tarea”.