Astori dijo que declaraciones de Mujica sobre candidaturas “no se deben hacer” y el ex presidente respondió

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo esta mañana que las declaraciones del senador y ex presidente José Mujica sobre candidaturas “no se deben hacer”, y este le respondió, irónicamente, que “parece que ahora hay que elegir en la más absoluta clandestinidad a los candidatos”.

Astori fue entrevistado esta mañana en el programa Todo Pasa, de Océano FM, y allí sostuvo que las declaraciones de Mujica “son cosas que no se deben hacer”, porque cuando se trabaja en la actividad política, la privacidad es un elemento que puede ayudar a una decisión”. “Hacer pública a una conversación puede llevar a la ruina lo que se busca”, recalcó el ministro.

Mujica fue consultado por estas declaraciones en la ceremonia por los 100 años de Nelson Mandela que se llevó adelante en el Palacio Legislativo, y dijo que el problema del FA es que no se proponen candidatos. "Para proponerse y aceptar hay que tener el lomo para aguantar los roscasos que vienen encima", dijo el ex presidente, que luego se preguntó: "¿Qué quieren? ¿el secreto? ¿la prudencia y que no te peguen?". Según Mujica, "al candidato a presidente le van a pegar en todos los boliches, en todos lados y esas son las leyes de juego".