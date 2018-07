Casaravilla: los colgados cuestan 30 millones de dólares y la UTE factura 2.000 millones

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo que las pérdidas para la empresa por el consumo irregular de energía eléctrica es, en el peor de los casos, de unos 30 millones de dólares, y que esto no supone un problema mayor para la empresa.

Según explicó Casaravilla en una entrevista con radio El Espectador, “maximizando lo que podría ser los costos de oportunidad y las alternativas”, el gasto alcanzaría los 30 millones de dólares, dentro de una empresa que factura casi 2.000 millones de dólares. “Cada peso cuenta, pero vamos a poner las cosas en términos relativos. No podemos decir que el problema de la UTE es ese. No es ese ni en el problema de la UTE y del país. El problema del país en todo caso es que hay gente que no tenga condiciones de vida como para que podamos vivir todo en paz en el Uruguay”.

El titular de la UTE explicó no obstante que la empresa realizó 15.000 regularizaciones desde 2013, y de ese número, el 83% se ha mantenido regularizado. Además, sostuvo que este año se completarán 6.000 regularizaciones más.