Darío Pérez quiere evitar que le hagan una “zancadilla” a la precandidatura de Daniel Martínez

El diputado de la Liga Federal Frenteamplista Darío Pérez dijo que teme que a Daniel Martínez le hagan una “zancadilla” como en 2010, cuando su candidatura a la Intendencia de Montevideo se vio frustrada por la postulación de Ana Olivera.

"No quiero que pase lo de Martínez, que le hicieron una zancadilla y lo tiraron para el costado y pusieron [en 2010] una candidata [Ana Olivera] que no era querida por la gente. Fue malparido y pasó sin pena ni gloria por esa intendencia", aseguró el diputado, en una entrevista con el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo.

Pérez tomo distancia del senador y ex presidente José Mujica, que viene reiterando que la candidatura de Martínez no “no calza con el interior”. Según Pérez, se deberían abrir las candidaturas “para cualquier compañero y no estar haciendo acuerdos de cúpulas, que es lo que están haciendo estas viejas y estos viejos [en referencia a Mujica y a Danilo Astori]. Dicen vamos a poner a fulano y mengano por mi corriente tal. No, ya está. Las macanas que ya pudieron hacer, ya [las] hicieron, dejen correr a todo candidato que quiera correr y dejen al pueblo frenteamplista que elija".