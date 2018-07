El Senado aprobó el TLC con Chile

La Cámara de Senadores aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre los presidentes de Uruguay y Chile en octubre de 2016. El texto contó con el respaldo de todos los partidos políticos.

La primera vez que el documento fue sometido a votación, el Partido Colorado y el Partido Nacional no lo respaldaron y, por la ausencia de la senadora Constanza Moreira, el Frente Amplio no contaba con los votos necesarios para aprobarlo en solitario. La segunda vez la oposición sí lo votó, tras manifestar que no lo había hecho antes para demostrar que el TLC no sería aprobado sin el apoyo de la oposición.

El texto avanzará ahora a la Cámara de Diputados.

Para que entre en vigor, el TLC debe ser aprobado también en Chile, donde es rechazado por algunos partidos políticos.