Mujica le respondió al MPP y reiteró que no será precandidato

El senador y ex presidente José Mujica volvió a decir que no será precandidato a la presidencia y así respondió el pedido de su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), que el jueves pasado había resuelto intentar convencerlo para que se postulara.

“La biología no tiene momentos políticos, no le interesa, y en función de ella he tomado una decisió que la tome varias veces y que la sigo sosteniendo. No puedo discutir políticamente con mis tripas”, declaró Mujica en una improvisada rueda de prensa esta mañana en el Senado.

El ex mandatario dijo que acatará lo resuelto por el MPP y no apoyará una precandidatura del ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al que, sostuvo, no lo acompañará “por razones orgánicas”.

Según dijo, el candidato del Frente Amplio debería ser una persona independiente con gran capacidad de diálogo con la oposición y a nivel internacional. “Hubiera querido un candidato que no fuera sectorial, que no divida, sino que aglutine, pero no solo por el FA. Lo que más me preocupa es lo que va a venir. La región está en crisis y el mundo está entrando en una crisis fenomenal desde el punto de vista del comercio”.