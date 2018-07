Mujica: Martínez “no calza con el interior”

El ex presidente y actual senador José Mujica sostuvo que una eventual candidatura del Intendente de Montevideo Daniel Martínez “no calza con el interior”, mientras que el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro no es “simpático” pero sí “confiable”.

Entrevistado por Telemundo, Mujica dijo que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) no negó apoyar a Martínez. “Nadie me pidió que lo apoyara. Jamás se habló”. Según el ex presidente, todavía es necesario que corra “un poco de agua bajo los puentes”. No obstante, Mujica dijo que entre el MPP y el Partido Socialista “hay maneras distintas de ver las cosas”.

“En primer término hay que ver mucho el interior. Me preocupa mucho el interior. Es el pulmón de la economía del país. Y tiene sus contradicciones: tiene gente muy noble y gente muy conservadora y, hasta por momentos, reaccionaria. Pero es gente muy útil y hay que caminar con ellos”, dijo Mujica. En ese marco, aseguró que “Martínez no calza con el interior. Pero tal vez un equipo sí”.

Respecto a Murro, que fue propuesto como candidato por el propio Mujica, dijo que “simpático no es”, pero sí “un hombre muy conocido por el mundo de los jubilados. Es conocido del sistema empresarial y de los trabajadores. Y es confiable. Mujica dijo no obstante que el candidato “pero puede ser otro”. “Así como yo propuse, otros pueden proponer”, sostuvo.