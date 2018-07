Mujica: “mi sector no quiere a Astori”

El senador José Mujica se reunirá hoy con el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, para hablar de posibles precandidaturas dentro del Frente Amplio (FA).

En declaraciones al programa radial En Perspectiva, Mujica admitió que maneja una “danza de nombres pequeña” que se la volcará a Astori. “Voy a ver qué me dice él”, sostuvo. Mujica dijo que es su sector quien debe resolver un posible apoyo del Movimiento de Participación Popular a Astori. "Esa es cuestión de mi sector, no soy un zar que pueda resolver. Pero lo tengo que conversar con él". No obstante, confesó: "Mi sector no quiere a Astori", aunque también dijo que para él "no están las puertas cerradas".

"Tengo por lo menos dos o tres nombres independientes frenteamplistas", confesó Mujica. Luego agregó: "Pensamos que exista una interna donde existan dos o tres candidatos, porque aumenta el caudal de la movilización y quizás representa más al FA. Si hay que enfilar con el compañero [Daniel] Martinez, se enfilará y punto".

El ex presidente también señaló que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aceptaría ser precandidato, pero quiere dedicarse a la reelección en su departamento. Respecto a la ministra de Industria, Energía y Minería, dijo que "es una militante absolutamente independiente, que cuenta con nuestro reconocimiento y simpatía".

Durante la entrevista, Mujica volvió a insistir en que él no será precandidato.