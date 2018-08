Antía: la deuda de Blas con DGI es un tema “de la moral pública”

Enrique Antía, intendente de Maldonado y precandidato presidencial del sector Mejor País, del Partido Nacional, sostuvo que la deuda que contrajo el presidente de la Junta de su departamento, Rodrigo Blas, con la DGI, es un tema público y que, por tanto, tiene incidencia política.

Antía dejó en claro en declaraciones con radio El Espectador que discrepa con Luis Lacalle Pou, el líder de Todos, sector al que pertenece Blas, que había interpretado que se trataba de un asunto privado. “Los temas que tengan que ver con la moral, por más que sean privados, son temas nacionales, de la moral pública. Cuando uno está en la actividad política es testimonio frente a la comunidad de todo su comportamiento. Si uno anda de boliche de boliche con una grapa de más, no es un pecado, no es un delito, pero no está bien visto”, dijo el precandidato.

Antía recordó que enfrentó a Blas en las elecciones departamentales y reconoció que habló con Blas sobre el tema, pero evitó opinar sobre la situación. “Yo fui un contrincante duro con blas. Confronté y duplicamos al grupo de Blas en lo departamental. No voy a dar opiniones”, sostuvo.