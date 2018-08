Citan a Murro, Cosse y autoridades del BROU y de Ande al Parlamento por la situación de PILI

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, serán convocados a la Comisión de Industria de la cámara baja, junto a los directorios del Banco República (BROU) y de la Agencia Nacional para el Desarrollo (Ande), para que expliquen en qué se basó la propuesta dada a conocer públicamente para abordar la “situación crítica de la empresa láctea de Paysandú PILI”, por los diputados nacionalistas Amin Niffouri y Rodrigo Goñi.

En un comunicado de prensa difundido por los legisladores, se considera que “la fórmula propuesta por el gobierno no parece la más adecuada y ya no hay más tiempo que perder”. Según los legisladores, “el Parlamento debe conocer en profundidad y de inmediato, si los fondos previstos son suficientes para lograr un proyecto viable y sostenible. El Parlamento no puede hacerse responsable de acciones que no sean verdadera solución y que por el contrario hagan perder oportunidades de salida”.

Para los diputados, Cosse “debe explicar cómo mejorar la competitividad de una industria en crisis, requisito imprescindible para atraer un inversor”. En tanto, Murro “debe explicar su plan para garantizar la paz laboral en el sector sin la cual ni Conaprole ni ninguna otra empresa estará en condiciones de invertir en PILI”.

La propuesta de Pili implica el envío de un proyecto de ley al Parlamento que cree un fondo de 1,5 millones de dólares, para que la empresa pague su deuda con trabajadores y productores remitentes de leche. El préstamo sería devuelto en diez años con dos de gracia, y Pili deberá presentar en los 30 días siguientes a la promulgación de la ley un estudio de viabilidad para efectuar el repago. Para que eso sea posible, tendrá que procesar un volumen de leche que hoy no recibe, y el Poder Ejecutivo propone que Conaprole le remita a la empresa sanducera 100.000 litros diarios.