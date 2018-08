Corte de Apelaciones ordenó el fin de la intervención del Partido Justicialista en Argentina

La Cámara Nacional electoral de Argentina dispuso que se termine la intervención del Partido Justicialista (PJ) ordenada en abril por la jueza de primera instancia María Servini de Cubría.

Tanto el fiscal como los jueces de la cámara consideraron que en el caso del PJ, si bien se han cometido irregularidades, no se verificaron violaciones a la ley o a la carta orgánica de la formación, por lo cual no corresponde la intervención judicial, que es una “medida excepcional”. Los jueces acompañaron el parecer del fiscal, quien señaló que los argumentos de la sentencia de Servini de Cubría que ordenó la intervención “en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico”.

El fallo llega a raíz de una apelación presentada por los apoderados del PJ y quien fuera su presidente antes de la intervención, José Luis Gioja, aunque no aclara si las anteriores autoridades serán reestablecidas.