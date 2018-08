Dólar alcanzó los 40 pesos en Argentina y el Banco Central subió la tasa de interés al 60%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió aumentar la tasa de interés de 45% al 60%, luego de que el dólar en ese país volviera a dispararse hoy y alcanzara en algunas casas cambiarias los 40 pesos argentinos.

En un comunicado, el Comité de Política Monetaria del BCRA explicó que tras una reunión se tomó la decisión por unanimidad, que según recoge la agencia Efe, es apenas 17 días después del último incremento, del 40 % al 45 %, que ya venía precedido de otras fuertes subidas, tras las turbulencias cambiarias de abril. Además, el BCRA elevó en cinco puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo para las entidades financieras comprendidas en el "Grupo A", a partir del próximo sábado.

Según consigna la agencia, desde finales de abril pasado, cuando comenzó a dispararse el dólar, el peso se ha devaluado (según valores de hoy) más de un 75 %, y casi un 90 % en lo que va de año.

El jefe de gabinete del gobierno encabezado por Mauricio Macri, Marcos Peña, dijo en declaraciones a Radio Mitre que "no hay una solución mágica que esté a mano. Durante nuestra historia en estas situaciones se recurrió a no pagar nuestra deuda, cosa que es absolutamente imposible hoy, o a emitir plata como para generar una ficción, que es absolutamente imposible". "No creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. La Argentina va a salir fortalecida de este proceso porque estamos tomando todas las medidas necesarias para resolver los ajustes estructurales de nuestra economía", aseguró.