Mujica dijo que hay que "afinar" los programas sociales para evitar la criminalidad

El ex presidente José Mujica se refirió al problema de la inseguridad en el programa de televisión Desayunos informales y el radial Todo pasa.

El ahora senador consideró que es necesario "trabajar más desde el punto represivo" así como "afinar más en lo social", después de considerar que los programas sociales "no han dado resultado" a la hora de convencer a algunas personas de que no recurran a la criminalidad. "No le puedo pedir a la Policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen", opinó.

A su vez, Mujica dijo que hay que apuntar a la educación y la "promoción cultural" como aspectos fundamentales para solucionar un problema que es "complejo" y "multicausal". "Hay que rodear a la escuela, promoverla mucho, hay que darle importancia", sostuvo, antes de destacar que "el hecho que más sorprende es que en la masa de gente carcelaria, hay una inmensa mayoría de gente joven que apenas ha terminado la escuela".

El ex presidente también se refirió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y consideró que removerlo del cargo sería "un lavado de cara" que no serviría para generar cambios reales. "Desde el punto de vista de la verdad, no va a cambiar nada", aseguró. También opinó que "el Ministerio del Interior es la tumba de los cracks".