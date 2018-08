Read se retira de la actividad sindical

El dirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Read, anunció que dejará la actividad sindical en breve.

En una entrevista con el diario El Observador, Read sostuvo que ya había acordado con su sindicato tras la ronda salarial de 2015 que entraba en “etapa de retiro”, pero aseguró que le habían pedido que se quedara para esta negociación. “Fue un Consejo de Salario redondo, tiene todo lo social, género, productividad, evaluación de tarea”, aseguró. El dirigente sostuvo que en febrero del año que viene cumplirá 37 años al frente del sindicato y recordó que es el único que permanece desde los Consejos de Salarios de 1985.

Read afirmó que el PIT-CNT viene teniendo una mala imagen en la sociedad desde hace años, y que él también es culpable de eso. “Ha habido un énfasis excesivo hacia resolver posturas sobre política internacional, muy ligado a una mayoría que respeto, pero que no es el sentir ni ahí del resto de los trabajadores. El caso de Venezuela, el silencio con Nicaragua. Creo que ese flechazo no le hace bien a la imagen y a la credibilidad y es legítimo que cada uno piense como quiera”, sostuvo.

Finalmente, dijo que en el Uruguay “la izquierda es mucho más amplia que el Frente Amplio”, que "tiene actitudes que no son de izquierda”. “El Frente Amplio es policlasista, por definición, su programa es progresista, pero no es de izquierda, no es transformador, la historia lo demostró en 15 años. ¿Qué alejó a la gente? La falta de autocrítica”, finalizó.