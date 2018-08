UNTMRA denunciará a empresa que opera estación Ancap de Santa Clara de Olimar por desconocer fallo judicial

La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) presentará la semana que viene una nueva denuncia contra la empresa La Cataluña Srl, que opera la estación Ancap de Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres, por no cumplir con el dictamen judicial de reintegrar al trabajador despedido el mes pasado y abonarle todos los jornales caídos. La UNTMRA había denunciado ante la justicia el despido por considerarlo “antisindical”, al amparo de la Ley Nº 17.940 de protección de la libertad sindical. El martes el juez letrado de Tercer Turno de Treinta y Tres dispuso que el trabajador debía ser reintegrado en un plazo de 24 horas, ya que “la empresa no presentó pruebas para justificar el despido” y el magistrado consideró “que había un fin antisindical” en la decisión de desvincular del operario, dijo a la diaria el abogado de la UNTMRA Manuel Echeverría. “El trabajador se presentó ayer a las 17.30 y en lugar de ser reintegrado se le comunicó que iba a ser enviado a seguro de paro. La empresa no va a cumplir con la sentencia y el seguro de paro no es un reintegro efectivo. Además de ser un nuevo castigo al trabajador, se basa en un motivo falso porque falta de trabajo no hay”, agregó Echeverría. La empresa tampoco abonó los jornales adeudados al trabajador desde su despido hasta ayer, tal como lo dispuso el juez.

La Cataluña Srl tiene hasta el viernes para apelar el fallo judicial, por eso la UNTMRA presentará la denuncia la semana que viene. “Lo más grave que hay es que la empresa no cumple con un fallo judicial, no cumplen con las leyes, está fuera del estado de derecho”, indicó el abogado. Aclaró que si bien la ley no prevé que se esté cometiendo un delito, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social podría aplicar a la empresa “una sanción grave” por el despido antisindical. “Eventualmente podría haber una figura delictiva por el desacato o el incumplimiento manifiesto de una sentencia judicial”, opinó Echeverría.