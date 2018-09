Adriana Peña vuelve a apoyar a Larrañaga

La intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña, decidió volver a sumarse a filas de Alianza Nacional (AN) e integrar el “proyecto político” que lidera el senador nacionalista Jorge Larrañaga, según indica un comunicado de prensa del sector. El acto de adhesión se realizará hoy a las 17.00 en el anexo del Palacio Legislativo.

Peña integraba Alianza Nacional y bajo ese sector fue electa dos veces intendente en 2010 y 2015, pero en marzo del año pasado dejó en claro que ya no pertenecía más a ese sector. “Pertenecía a AN y he estado dentro del movimiento, pero ahora estoy un paso al costado de todo. Es momento de reflexionar y buscarle la vuelta a la elección”, había dicho la intendenta a radio Carve en marzo del año pasado. En aquella oportunidad, Peña insistió en la importancia de acordar un candidato único en las elecciones interna del Partido Nacional.

Pero en la interna nacionalista, Peña también quedó fuera del grupo de los intendentes, que proclamaron a fines de agosto al intendente de Maldonado, Enrique Antía. Al haber sido reelecta en 2015, la actual jerarca no podrá volver a postularse a la Intendencia de Lavalleja en 2020.