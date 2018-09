Darío Pérez presentó alternativas para la Caja Militar: pidió que la reforma se aplique a menos efectivos

El diputado frenteamplista Darío Pérez le entregó ayer al coordinador de bancada del Frente Amplio, Felipe Carballo, la serie de modificaciones al proyecto de ley de reforma de la caja militar bajo las cuales él estaría dispuesto a apoyar el proyecto.

El diputado, según recoge El País, pide que en lugar de que la reformar abarque a todos los uniformados que tienen menos de 15 años de servicio, alcance únicamente a los oficiales de más de 10 años y a la tropa con menos de cinco años de antigüedad, por lo que sería “suavizada”. "La reforma se aplicaría a menos gente", dijo al matutino.

Además, Pérez planteó modificar los años de modificación para los militares: que por cada cinco trabajados se les contabilicen siete para la jubilación. La reforma original contabilizaba seis para soldados, cabos y sargentos.

También propuso que aquellos que tengan más de 26 años de antigüedad puedan acceder a la causal jubilatoria. "Las modificaciones en el articulado atienden a las críticas que nosotros realizamos en el proyecto, por lo menos algunas de ellas que tienen que ver con los años de bonificación para que personas que entran con determinada edad puedan tener la causal jubilatoria", explicó.

El legislador explicó que presentó lo que considera que es “justo”: "Entiendo que siempre en una negociación hay un ir para adelante y no ir para atrás. Pero yo me medí en lo que solicitaba y es estrictamente lo que considero justo", sostuvo. El diputado considera que el proyecto de ley viene “mal parido” porque no consideró la opinión de los demás partidos en un tema que trasciende al oficialismo.