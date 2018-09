El periodista de The Washington Post Bob Woodward, quien se hizo famoso por su investigación sobre el escándalo de Watergate que derivó en la renuncia del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, publicará la semana que viene un libro sobre la presidencia de Donald Trump. En la publicación se citan casos de asesores que llegaron a ocultarle al mandatario documentos para que no los firmara y pusiera en riesgo la seguridad nacional. Woodward ya recibió varias críticas por haber divulgado esta “información sensible”. “Este periodista irresponsable reveló el truco para evitar que el presidente Trump nos conduzca a la tercera guerra mundial. Ahora se va a preocupar de que no le escondamos nada. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que firme sus órdenes demenciales?”, se quejó un alto funcionario de la Casa Blanca. Pero desde el círculo íntimo de Trump consideran que a pesar de la visión negativa del libro, hay fragmentos en los que se deja una imagen “muy positiva” de él, como por ejemplo, las declaraciones de un asesor de seguridad que lo comparó con “un escolar de sexto año”. “La comparación es muy positiva, porque significa que ha progresado mucho en los últimos años”, aseguró un colaborador cercano del mandatario. “Cuando se comenzó a manejar su nombre como candidato a la presidencia, tenía una inteligencia que con suerte podría equipararse a un alumno de kindergarten. Si sigue a este ritmo, en un par de años va a llegar a pensar como un joven de 18 años, lo que lo equipararía a un adulto”.