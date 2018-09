Fue procesada la ex presidenta Cristina Fernández

El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Además de Fernández, fueron procesados los ex funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, así como una decena de empresarios cuya identidad todavía no trascendió. Clarín adelantaba ayer que probablemente fueran procesados todos los empresarios que reconocieron haber pagado coimas, según su relato, presionados por el gobierno.

Bonadio respaldó su decisión en la información brindada por esos arrepentidos y la presente en las fotocopias de ocho cuadernos en los que el chofer de Baratta, Óscar Centeno, llevaba el detalle del intercambio de bolsos con dinero entre empresarios y jerarcas.

Este es el sexto procesamiento de Fernández desde que dejó la presidencia, en diciembre de 2015.