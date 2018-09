Lacalle Pou: Manini Ríos no le faltó el respeto a la institucionalidad

El senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou cuestionó directamente la decisión del presidente Tabaré Vázquez de sancionar al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

Si bien Lacalle Pou reconoció que la sanción “es un resorte institucional que el presidente tiene” y “está adecuada a derecho”, sostuvo que no compartió la decisión, según dijo en una entrevista con radio El Espectador.

“Ayer de noche releí cuáles habían sido las declaraciones del comandante en jefe hoy las leí de mañana y no me parece que se haya faltado el respeto a la institucionalidad ni vulnerado una cadena de mando ni nada por el estilo, simplemente se le informa al ministro de Trabajo [Ernesto Murro ] que está equivocado”, afirmó.

El precandidato finalizó concluyendo: “parafraseando a Murro: no hay un exceso de democracia en este caso”.

Durante la entrevista, Lacalle Pou también sostuvo que no hablará de un porcentaje específico del Producto Interno Bruto para destinarle a la educación durante la campaña. “Decir una cifra hoy es una locura y me parece un error. ¿Un porcentaje sobre qué producto? ¿Sobre qué presupuesto?, ¿Para qué? Hay que cuidar los recursos, no en pedirlos, en gastarlos”. No obstante, aseguró que desde su punto de vista, “la asignación de recursos en la educación va a ser vital para tener éxito”.