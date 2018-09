Mujica agradeció a Juan Raúl Ferreira por traer “una estela de wilsonismo” al Espacio 609

En el pequeño teatro La Candela, de Punta Carretas, fue presentado oficialmente el ex dirigente nacionalista Juan Raúl Ferreira como integrante de Espacio 609, del Frente Amplio. El líder del sector, el ex presidente José Mujica, le agradeció porque trae “una estela de wilsonismo”, y subrayó que “los muertos ilustres que ayudaron a forjar el país no tienen divisa”, sino que son un “capital colectivo”.

“La historia sirve para mirar hacia adelante, por eso mi reconocimiento. Algún día, yo no voy a hacer historia pero voy a hacer historieta, y se van a divertir”, bromeó Mujica.

Más adelante, hablando del futuro, el ex presidente subrayó que hay que multiplicar la “capacidad de ahorro nacional” y “cuidar las empresas públicas”. A su vez, llamó a cambiar “la política con la inversión extranjera”, ya que hay tiene algunos aspectos “ineludiblemente innecesarios” cuando hay empresas que “vienen a hacer cosas que no podemos porque no tenemos mercado, capacidad y tecnología”, como, por ejemplo, las que producen celulosa.

“Precisamos grandes empresas, y si no tenemos coraje, seremos vendedores de troncos, porque no tenemos capacidad para pelear en ese mundo. Y, al revés, no tenemos por qué abrirle la puerta a Carrefour, porque viene a competir con nuestros boliches”, subrayó Mujica.