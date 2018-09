Mujica sobre Almagro: “No siento que tenga que discutir la expulsión de alguien que quedó afuera”

El ex presidente José Mujica aseguró que ya se despidió de Luis Almagro, quien fue su canciller y actualmente es secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y consideró que ya “quedó afuera” del Frente Amplio por las posturas que ha asumido.

En el espacio que tiene en la radio M24, Mujica sostuvo que “el principio de la no intervención no es negociable” aunque se cubran, como “siempre”, con “una bandera, ahora de derechos humanos, ayer de democracia, etcétera”.

Mujica leyó una carta que envió a Almagro en diciembre de 2015 en la que le manifiesta que no comparte las posturas que ha asumido al frente de la OEA y concluye: “Entiendo que sin decírmelo, me dijiste ‘adiós’”. “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, agregó en esa carta.

En la misiva de 2015 Mujica también reflexiona sobre la situación de Venezuela y considera que ese país necesita “paz interior” para resolver sus conflictos y que, en ese contexto, “la presión exterior solo crea paranoia”. “La verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias, pero esto implica un clima que lo posibilite”, agrega.

En su espacio radial, Mujica dijo hoy que la carta “estableció, de hecho, terminantemente la despedida y, obviamente, con ello la despedida del Frente [Amplio]”. En este sentido, y refiriéndose a la iniciativa del Partido Comunista de expulsar a Almagro del partido, agregó: “no siento que tenga que discutir la expulsión de alguien que quedó afuera (...) Me parece que hace rato que las cosas están determinadas y son meridianamente claras”.