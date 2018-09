Nin se refirió a las declaraciones de Almagro, que le respondió al Frente Amplio

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que en Uruguay “detestamos la palabra intervención, porque lo único que trae es sangre y muerte” y que le llamaron “poderosamente la atención” las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

El viernes, Almagro se refirió a la situación en Venezuela y dijo: "en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”.

Las declaraciones de Almagro fueron rechazados por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio ayer y llevaron a que el Partido Comunista lanzara una iniciativa para expulsarlo del partido de gobierno.

Esta mañana, en una entrevista en el programa Todo pasa, Almagro se refirió a estas reacciones. Dijo que le “preocupa” que la izquierda “todavía tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia”, una discusión que para él es “incomprensible” y “avala formas totalitarias y dictatoriales”. Además, aclaró que en sus declaraciones repitió la pregunta que se le había hecho y no respaldó una intervención militar ni un ataque armado.

Acerca de la postura de la izquierda, el ex canciller uruguayo consideró: “Defienden dictaduras, opresión, represión, tortura, a los torturadores, a los asesinos, a los que violan a los presos políticos, no sean ridículos, no sean imbéciles”. “Estoy a una distancia sideral y no soy el único uruguayo de izquierda que piensa así”, agregó.

Acerca de una eventual expulsión del Frente Amplio, dijo que está dispuesto a dar esta discusión “dónde sea y cómo sea” y que no tiene “problemas” en que su actuación sea revisada dentro del partido.