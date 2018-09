Novick llamó a la cúpula del PIT-CNT de “sindigarcas”

El candidato a presidente por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, llamó a la cúpula del PIT-CNT de “sindigarcas” y dijo que se aprovechan del resto de los trabajadores del país.

“En Uruguay hay 55.000 personas que quedaron sin trabajo y van a quedar muchos más si la situación no cambia”, dijo el empresario en una entrevista con Subrayado, que luego interpretó que Uruguay tiene “dos grandes problemas”: “los grandes impuestos y tarifas y los sindicatos”.

“Estos patoteros sindicales son los que muchos llamamos sindigarcas, porque son la oligarquía de los sindicatos”, sostuvo. Luego dijo que “estos sindicatos están más preocupados por ser senadores y diputados que por conservar el trabajo de los uruguayos”.

Novick aseguró que en el Partido de la Gente “estamos a favor de los sindicatos, pero no de esta forma” ni con “este formato de hoy”.

El dirigente criticó a los “directores del PIT-CNT”, porque “son pocos, no trabajan, ganan bien y se aprovechan de miles de trabajadores que aportan todos los meses”. “Hoy lo más importante es mantener el trabajo de todos los uruguayos y no es lo que está pasando. No se están sintiendo defendidos por estos patoteros”, concluyó.