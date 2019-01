Benech sobre el caso del robo de ganado: "es la mejor demostración de que hay sistemas que funcionan"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se refirió al robo y posterior comercialización ilegal de unas 300 vacas en Rocha que terminó con 13 productores formalizados, y dijo que se trató de la “crónica de una muerte anunciada”.

“Esto es la mejor demostración de que hay sistemas que funcionan. No que son vulnerables, funcionan. Si no funcionaran no estaban formalizados estos productores de Rocha y los que anteriormente cometieron cosas que no tienen que cometer”, dijo el ministro, en declaraciones recogidas por radio Montecarlo.

Para el ministro, este caso “tiene que ver con las conductas del humano, de todos nosotros, de la sociedad. Los sistemas funcionan y funcionan bien, pero si los usamos mal van a dar malos resultados”.

“Lamentablemente hay gente que lo que hace es vulnerar los sistemas en beneficio personal. Yo lo anuncié y los resultados están arriba de la mesa”, finalizó el jerarca.