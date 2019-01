El Parlamento británico rechazó el brexit

No fueron suficientes los intentos de la primera ministra británica, Theresa May, para conseguir el respaldo del Parlamento para el acuerdo que alcanzó con Bruselas para dejar la Unión Europea: la Cámara de los Comunes rechazó el pacto esta tarde, con 432 votos en contra y 202 a favor.

Después de este rechazo, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra. Corbyn consideró que la votación fue un "catastrófico fracaso" del gobierno del Partido Conservador liderado por May y aseguró que es "la peor derrota" de un Ejecutivo en unas votación similar en los últimos 100 años.

May, que como primera ministra puede negar el tratamiento de la moción de censura, confirmó que mañana se tratará esta iniciativa en el Parlamento. Si todo el oficialismo respalda a la primera ministra, ésta podrá mantener su cargo. Si no, se abrirá un período de dos semanas en el que ella u otro candidato tendrán la opción de volver a proponer un Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento. Si pasado ese período no se conforma un nuevo gobierno, se iniciará de forma automática el proceso para celebrar elecciones.