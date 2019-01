Fallas en radar del aeropuerto de Carrasco alteraron operativa

Una falla en el radar principal del Aeropuerto de Carrasco hizo que se cancelarán todos los arribos y partidas durante la noche de ayer y la madrugada de hoy.

La operativa volvió esta mañana, con un régimen de despegues cada diez minutos y arribos cada 15, según explicó el vocero de la Fuerza Aérea, Gerardo Tajes, en declaraciones recogidas Subrayado. Ese margen de tiempo se debe a que los controladores aéreos no ven en la pantalla la información de los vuelos. Lo que no se vio afectado es el sobrevuelo de aerolíneas que no aterrizan ni despegan en Uruguay pero circulan por el espacio aéreo del país. No obstante, según publica Subrayado, se tomó la precaución de que vuelen a mayor distancia que la habitual.

Se presume que la falla en el radar podría deberse a un problema en la fibra óptica.